Robot aspirapolvere 3-in-1 in SUPER offerta: pavimenti puliti senza sforzo

Su Amazon, il robot aspirapolvere lavapavimenti Lubluelu SL60D è attualmente disponibile per soli 144,99€, grazie a un esclusivo coupon di sconto di 25€. Dotato delle più recenti innovazioni tecnologiche, questo modello rappresenta la scelta ideale per chi cerca un alleato efficace e intelligente per la pulizia domestica.

L’aspirazione del Lubluelu SL60D è stata potenziata nel 2024 fino a 4000Pa, garantendo una pulizia profonda e efficace su tutti i tipi di superfici. Il robot è equipaggiato con la navigazione avanzata LDS9.0 LiDAR e un algoritmo SLAM supportato da un chip quad-core RK3308 e 22 sensori di precisione, che gli permettono di navigare con estrema precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo robot 3 in 1 non solo aspira e spazza, ma effettua anche il lavaggio dei pavimenti, adattandosi automaticamente ai diversi materiali grazie ai suoi tre livelli di controllo dell’acqua. Inoltre, può memorizzare fino a 5 diverse mappe di pulizia, ideale per case a più piani, con la capacità di personalizzare aree di pulizia proibite specifiche per proteggere tappeti, zone giochi per bambini o vicinanze di oggetti fragili.

Il Lubluelu SL60D supporta una varietà di modalità di pulizia selezionabili tramite l’app Smartlife, tra cui timer, pulizia zonata e spot. Se la batteria scende sotto il 15%, il robot si ricarica automaticamente fino all’80% e riprende la pulizia dal punto esatto dove si era interrotto, garantendo un processo di pulizia ininterrotto e efficiente.

Il robot aspirapolvere Lubluelu SL60D è un vero e proprio assistente domestico intelligente, che combina prestazioni avanzate con una facilità d’uso eccezionale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora ad un prezzo super accessibile!