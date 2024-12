Rivoluzione Prime Video: arrivano serie TV di altre piattaforme

Amazon Prime Video continua a migliorare in quanto a esperienza utente e intrattenimento. Sta lavorando sodo per diventare una piattaforma di streaming live e on demand completa ed efficiente, un punto di riferimento per i suoi abbonati. La novità, disponibile dal 16 dicembre 2024, è una funzionalità che aggiunge altre serie TV al già ricco catalogo, per un intrattenimento ancora più vasto.

In pratica, tutti gli utenti possono ora acquistare serie TV direttamente dalla piattaforma. Questa novità è già disponibile in Italia, Francia e Spagna e amplia l’offerta del servizio streaming, affiancando così l’opzione di acquisto di serie TV a quella già esistente per i film.

L’obiettivo di Amazon Prime Video è offrire maggiore flessibilità e varietà agli spettatori, consolidando la sua posizione come destinazione di intrattenimento completa. Inoltre, permette agli abbonati di poter acquistare una determinata Serie TV senza dover acquistare un abbonamento per vederne gli episodi.

Prime Video: i dettagli dell’iniziativa

Prime Video, di Amazon, con questa iniziativa, include ora sia grandi classici della televisione che i successi recenti. Tra le serie TV disponibili all’acquisto spiccano:

House of the Dragon , spin-off di Game of Thrones;

, spin-off di Game of Thrones; Yellowstone , popolare serie western;

, popolare serie western; La produzione italiana Doc – Nelle tue mani ;

; Classici come Friends, Mad Men e True Detective.

Per celebrare il lancio di questa nuova funzionalità, in questo momento Prime Video sta proponendo offerte speciali su alcune stagioni, come ad esempio Tulsa King e Mr. Robot, con prezzi a partire da soli 4,99€.

“Puntiamo a diventare la destinazione d’intrattenimento preferita dagli spettatori italiani. L’introduzione dell’acquisto di serie TV rappresenta un importante tassello in questa direzione, offrendo ai nostri clienti maggiore flessibilità nella fruizione dei contenuti che amano”, ha dichiarato Marco Azzani, Country Managing Director di Prime Video Italia.

Per Stephan Bauer, TVOD Director di Prime Video Europa questa novità è “un significativo passo in avanti nella missione di offrire un’esperienza di intrattenimento completa ai clienti in tutta Europa”. Intanto, non mancano nemmeno le novità per i contenuti disponibili inclusi nell’abbonamento. Dai un’occhiata agli arrivi di dicembre su Prime Video.