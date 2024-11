Natale con Prime Video: grandi novità in arrivo a dicembre 2024

Il Natale si sta avvicinando insieme alle serate calde di una coperta comoda sul divano davanti al televisore. Vivi questo periodo con la tua famiglia e Prime Video, per un intrattenimento davvero speciale. Attiva la prova gratuita di 30 giorni! Ti aspetta un mese di dicembre 2024 davvero incredibile e magico.

Questa piattaforma di streaming live e on demand ha annunciato grandi novità per il prossimo mese, prima della fine dell’anno. Saranno settimane all’insegna delle emozioni per non farti mancare davvero nulla. Oltre alle novità in arrivo, tra film e serie TV, c’è un catalogo ricco di contenuti e titoli. Dai un’occhiata a tutti i titoli arrivati a novembre 2024 su Prime Video.

Prime Video: il calendario di dicembre 2024

Vediamo quindi le novità in arrivo durante il mese di dicembre 2024 su Prime Video.

3 dicembre 2024 Jack in Time for Christmas (commedia natalizia)

Una corsa contro il tempo tutta da ridere! Jack Whitehall si lancia in un’avventura folle per tornare dagli USA al Regno Unito in tempo per il Natale. Tra mezzi di trasporto improbabili e situazioni assurde, questa commedia promette risate a non finire e un pizzico di magia natalizia. Perfetta per chi ama le commedie britanniche e vuole entrare nello spirito delle feste!



5 dicembre 2024 The Bad Guy (stagione 2, crime drama)

Il magistrato-mafioso torna più cattivo che mai! Nella seconda stagione di questa serie tutta italiana, Nino Scotellaro alias Balduccio Remora continua la sua vendetta contro chi lo ha incastrato. Tra colpi di scena, humor nero e una Sicilia mai così affascinante e pericolosa, The Bad Guy si conferma una delle produzioni più originali e coraggiose del panorama italiano. Imperdibile per chi ama i crime drama con un tocco di follia!



6 dicembre 2024 The Sticky – Il grande furto (dark comedy)

Preparatevi a leccarvi i baffi con questa dolcissima serie crime! Ispirata al clamoroso furto di sciroppo d’acero avvenuto in Quebec nel 2012, The Sticky ci porta nel mondo zuccheroso e sorprendentemente pericoloso della produzione di sciroppo. Con un cast stellare guidato dalla pluripremiata Jamie Lee Curtis, questa dark comedy promette di essere la serie più “appiccicosa” dell’anno. Da non perdere per gli amanti delle storie crime con un tocco di ironia!



10 dicembre 2024 Secret Level (serie animata per adulti)

Gamers, preparatevi a un viaggio epico attraverso i vostri mondi preferiti! Secret Level porta in vita i personaggi più iconici dei videogiochi in una serie antologica che farà impazzire i fan. Da God of War a Pac-Man, passando per Mega Man e Warhammer 40,000, ogni episodio è un concentrato di azione, grafica mozzafiato e storie originali. Con un cast di doppiatori che include star del calibro di Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves, Secret Level si preannuncia come l’evento dell’anno per gli appassionati di gaming e animazione.



27 dicembre 2024 È colpa tua? (film sentimentale)

L’amore torna a far battere i cuori in questo attesissimo sequel! Noah e Nick affrontano nuove sfide mentre cercano di mantenere viva la loro relazione tra università, lavoro e nuove tentazioni. Con l’arrivo di personaggi misteriosi e vecchie fiamme, il loro amore verrà messo a dura prova. Riusciranno a superare tutti gli ostacoli? È colpa tua? Promette di essere il film romantico perfetto per chiudere l’anno in bellezza, tra lacrime, sorrisi e colpi di scena!