Rivivi la tua INFANZIA con la trilogia di Crash Bandicoot per PS4, costa meno di 25€

Se sei un millennial che ha vissuto negli anni ’90 la sua infanzia e sei cresciuto con i giochi platform, non puoi lasciarti sfuggire la “Crash Bandicoot N-Sane Trilogy“. Parliamo di una collezione di videogame che include tre titoli fantastici e la pagherai soltanto 24,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È il momento perfetto per fare tuo questo prodotto, cosa aspetti? Con Amazon avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai farti recapitare il gioco a casa tua o presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: ecco perché devi farla tua

“Crash Bandicoot N-Sane Trilogy” è una collezione che ha come protagonista il noto marsupiale arancione icona degli anni ’90. Potrai rivivere le avventure classiche di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped, il tutto con una grafica ridisegnata e dettagliata, animazioni fluide e un suono rimasterizzato che porterà nostalgia e divertimento allo stesso tempo. Sarai tenuto ad affrontare le sfide dei primi tre giochi della serie, con salti precisi e combattimenti con boss epici. Segnaliamo che ci sono anche diversi livelli iconici come il “High Road” noto per la sua estrema difficoltà e il “Cortex Castle” con i suoi intricati labirinti e le trappole mortali.

Anche se sei un veterano della serie questa trilogia offre nuove sorprese e dettagli da scoprire. Ad ogni modo, sono titoli adatti agli utenti di tutti i livelli di abilità, dai principianti ai veterani. Cosa aspetti? Questa è un’opportunità unica per rivivere l’emozione e la nostalgia dei classici platform di Crash Bandicoot, completamente rimasterizzati per la tua console PlayStation 4. Al prezzo conveniente di soli 24,90€ su Amazon, non c’è davvero motivo di resistere a questa offerta.