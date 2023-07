Ritmo senza limiti: Auricolari Bluetooth 5.2 Soundcore a meno di 40€

Che dirti, se volevi un paio di auricolari Bluetooth i Prime Day 2023 te li stanno servendo su un piatto d’argento. Le wearable Soundcore 5.2 P3i fanno letteralmente tremare i muri e con tutto quello di cui sono dotate, non hai limiti di utilizzo. Mettile all’orecchio per provare un’esperienza nuova sotto tutti i punti di vista.

Auricolari Bluetooth Soundcore 5.2 P3i: la qualità è questa

Disponibili in due colorazioni, le scegli come vuoi e le abbini anche al tuo smartphone. Visto il Bluetooth 5.2 le puoi connettere non solo a qualunque dispositivo e sistema operativo, ma ottenere anche connessioni stabili e a bassa latenza.

Comode, stabili e soprattutto di qualità sono eccellenti sia dal visto ergonomico che di utilizzo. Visto che non voglio consigliarti un paio di wearable qualunque, ti dico subito che queste hanno la cancellazione del rumore attiva e la modalità trasparenza.

Con 4 microfoni integrati puoi parlare al telefono e registrare note vocali come se fossi da solo anche nella più caotica delle situazioni. In più personalizzi anche l’esperienza grazie all’equalizzazione.

E che dirti se non che neanche dal punto di vista della batteria ti devi preoccupare? Grazie alla custodia di ricarica riesci a ottenere 36 ore complessive di utilizzo.

