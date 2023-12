Risparmia con pCloud: cloud a vita fino a 10 TB per archiviare file

Nel mondo sempre più digitale di oggi, la scelta di un servizio di cloud storage a vita si presenta come un’opzione finanziariamente vantaggiosa per l’archiviazione sicura dei tuoi dati nel lungo periodo.

A differenza delle tradizionali opzioni a canone mensile o annuale, i piani di cloud a vita eliminano i fastidiosi costi ricorrenti, richiedendo un unico pagamento iniziale. In questo ambito, pCloud si distingue come servizio cloud leader, poiché offre ottime opzioni di archiviazione fino a 10 TB.

Attualmente, tutti i piani di pCloud sono scontati fino all’80%, rendendo questa soluzione ancora più allettante. Puoi esplorare le dettagliate offerte direttamente sul sito ufficiale di pCloud cliccando sul link qui sotto.

I piani a vita di pCloud nei dettagli

pCloud offre i seguenti piani a vita:

500 GB a 199 euro anziché 570 euro.

anziché 570 euro. 2 TB a 399 euro anziché 1.140 euro.

anziché 1.140 euro. 10 TB a 1.190 euro anziché 6.000 euro.

Una caratteristica interessante di pCloud è la possibilità di aggiornare i piani in qualsiasi momento, consentendo agli utenti di acquistare ulteriore spazio di archiviazione quando necessario.

Per rendere ancora più conveniente l’acquisto, pCloud accetta anche pagamenti tramite PayPal, offrendo la flessibilità di rateizzare il pagamento in 3 rate senza interessi.

Per approfittare di queste imperdibili offerte, basta entrare nel sito ufficiale di pCloud cliccando sul link sottostante:

Inoltre, considerando il costo iniziale, con il cloud a vita è possibile raggiungere un punto di “pareggio” rispetto ai servizi in abbonamento dopo circa 4 anni.

Ad esempio, il piano da 2 TB a 399 euro di pCloud, confrontato con l’annuale costo di 99,99 euro di servizi come Google One, dimostra come questa scelta possa tradursi in un risparmio significativo di 100 euro all’anno a partire dal quinto anno in poi.

