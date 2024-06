Risparmia 350€ sul monitor Asus ROG Strix da 34": ultrawide, 180Hz e UWQHD

Il monitor da gaming ASUS ROG Strix XG349C è un portento, con il meglio della tecnologia per goderti i tuoi videogiocji preferiti su un immenso display ultrawide da 34 pollici. Il prezzo? Non particolarmente democratico, ma la buona notizia è che oggi può essere tuo con un enorme risparmio. Attualmente, infatti, è in offerta su Amazon a 749€, con uno sconto del 32% sul suo prezzo di 1099€.

Il ROG Strix XG349C è dotato di un pannello IPS curvo con una risoluzione UWQHD (3440 x 1440), che garantisce immagini nitide e dettagliate con una densità di pixel di 109 PPI. La tecnologia DisplayHDR 400 offre una gamma dinamica elevata, migliorando il contrasto e la vivacità dei colori per un’esperienza visiva coinvolgente.

La frequenza di aggiornamento raggiunge i 180Hz, tramite overclocking, assicurando una fluidità eccezionale durante le sessioni di gioco. Il tempo di risposta di 1ms (GTG) grazie alla tecnologia ASUS Fast IPS riduce al minimo il motion blur, rendendolo ideale per giochi ad alta velocità come gli sparatutto e i giochi di corsa.

Il monitor supporta sia NVIDIA G-SYNC che ASUS ELMB Sync: combinano la riduzione del motion blur con la sincronizzazione adattiva per eliminare fenomeni di tearing e stuttering, garantendo così un gameplay senza interruzioni e più piacevole. Il design del monitor è elegante e funzionale, con un’illuminazione RGB personalizzabile tramite l’app Armoury Crate di ASUS. La base del monitor offre regolazioni ergonomiche di altezza, inclinazione e rotazione per adattarsi perfettamente alle esigenze dell’utente.

Insomma, una vera bomba sotto ogni profilo: non perdere questa offerta e acquista subito l’Asus ROG Strix XG349C risparmiando 350€!