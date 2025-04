Il monitor da gaming di cui non potrai più fare a meno: lo sconto da non perdere

Se quello che stai cercando è un monitor da gaming fluido, reattivo e dal design accattivante, l’AOC Gaming 24G4XED è quello che fa per te. Con il suo display FHD da 24”, questo monitor è una scelta davvero eccellente. La sua frequenza di aggiornamento è di 180 Hz e ha un tempo di risposta di 1 ms, così da offrirti un’esperienza di gioco davvero reattiva e senza scatti, ideale per titoli competitivi e d’azione.

La sua combinazione di un refresh rate di 180 Hz e il suo tempo di risposta di 1 ms riducono al minimo il motion blur e lo screen tearing, permettendoti di reagire più velocemente anche durante i giochi più dinamici. Inoltre il supporto a FreeSync Premium e la sua compatibilità con G-Sync assicurano un gameplay con stuttering e tearing, sincronizzando il monitor con la scheda grafica.

Il pannello Full HD (1920×1080) ti garantisce immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci ed un’ottima luminosità. Il supporto HDR10 invece migliora la profondità dei colori e il contrasto, rendendo le scene più immersivi e realistiche.

Questo monitor è dotato di HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, che ti offrono la massima compatibilità con PC e console di nuova generazione. Il suo design nero e grigio con cornici sottili invece gli conferisce un look moderno, perfetto per ogni setup da gaming.

La tecnologia Low Blue Light e Flicker Free protegge gli occhi dalla fatica, riducendo lo sfarfallio e la fastidiosa luce blu. In questo modo potrai giocare a lungo e senza affaticarti. In conclusione se quello che desideri è un monitor che ti consenta di avere prestazioni fluide e un design accattivante, questo è quello che fa per te e per di più ad un prezzo davvero conveniente: su Amazon infatti è venduto a 100,85 euro con il 37% di sconto. Non lasciartelo scappare e acquistalo subito!