Solo per oggi: monitor 14" in alluminio per smart working a prezzo shock!"

Se stai cercando l’alleato perfetto per lavorare in totale mobilità, questo monitor portatile da 14” Full HD è quello che fa per te. Elegante, compatto e leggero, ti permetterà di avere sempre a portata di mano un secondo schermo ovunque tu vada – a casa, in ufficio, in viaggio o in una caffetteria.

Con il suo display da 14 pollici in risoluzione Full HD 1920×1080, otterrai immagini nitide, colori brillanti e dettagli perfetti, sia che tu stia lavorando su fogli di calcolo, presentazioni o contenuti creativi. È l’ideale per aumentare la produttività, perché ti permette di tenere più applicazioni aperte contemporaneamente, gestire meglio le videocall o semplicemente organizzare il tuo lavoro.

La sua scocca in alluminio gli conferisce un look moderno e professionale, e ti garantisce anche estrema robustezza e resistenza, mantenendo il monitor leggero e facile da portare con te. Infatti entra comodamente nello zaino o in una borsa apposita, causando pochissimo ingombro.

La connettività è semplice e veloce, grazie alle porte USB-C e/o HDMI (a seconda del modello), che ti permettono di collegarlo a laptop, smartphone, tablet e persino console di gioco compatibili. Non servono installazioni complicate: è pronto all’uso in pochi secondi.

E non dimentichiamoci della versatilità: potrai utilizzarlo anche in verticale per leggere documenti o codici. Supporta diverse modalità di visualizzazione ed è dotato di una cover che funge anche da supporto.

In poche parole, se vuoi lavorare al meglio ovunque ti trovi, questo monitor portatile è un investimento davvero intelligente e che ti semplifica la vita, migliora la tua produttività e ti accompagna ovunque e con stile. Al momento su Ebay puoi acquistarlo a soli 131,95 grazie al codice sconto MONITOR5: non lasciarti scappare questa offerta incredibile e fallo arrivare immediatamente a casa tua.