Rise of the Ronin per PS5: prenotalo adesso su Amazon con uno SCONTO (-14%)

Rise of The Ronin: di cosa parla questo nuovo gioco

Rise of The Ronin è un action adventure sviluppato da Team Ninja che ti permette di immergerti nell’antico Giappone e vestire i panni di un samurai senza padrone, pronto a forgiare il proprio destino in un mondo in tumulto.

Con la tua spada in mano, esplorerai un open world accuratamente ricostruito del Giappone durante un periodo storico cruciale. Mentre il conflitto tra oriente e occidente raggiunge il suo apice, avrai l’opportunità di allearti con personaggi influenti o di lottare contro di loro, influenzando così il destino della nazione stessa. Il sistema di scelte multiple ti permetterà di plasmare il corso degli eventi, con conseguenze che si estendono su vasta scala.

Preparati a fronteggiare i tuoi nemici con una vasta gamma di armi da mischia e a distanza, affinando le tue abilità e padroneggiando mosse speciali uniche. Sfrutta al massimo le tue abilità di combattimento per emergere vittorioso in battaglia e lasciare il tuo segno sulla storia del Giappone.

