Riscaldamento, risparmiare risparmiando: ecco il Black Friday della domotica

Il Black Friday è occasione di risparmio, ma in certi casi il risparmio può essere duplice: da una parte c’è uno sconto immediato che consente di spendere meno, dall’altra può esserci un risparmio in prospettiva, regalato da quello che si rivela come un investimento estremamente intelligente. Mentre si scorrono le vetrine degli sconti per i regali di Natale, insomma, vale la pena notare come ci sia un’occasione ulteriore a portata di mano: è quella di Evohome Shop, dove ogni sconto diventa un doppio risparmio grazie a quel che i dispositivi smart disponibili consentono di fare nelle proprie case.

La domotica è uno dei paradigmi attorno a cui si sta sviluppando il nuovo modo di pensare la casa: una gestione intelligente dei consumi, infatti, permette di vivere meglio a costi minori, evitando ogni spreco e tagliando in modo sostanziale le bollette. Non è soltanto una questione etica ed ecologica, ma anche più direttamente economica: una gestione intelligente dei propri caloriferi, ad esempio, significa vari punti percentuali di risparmio garantito in bolletta ed un benessere assicurato mentre si studia, si riposa, si legge o si guarda la tv.

Il Black Friday è l’occasione migliore per fare questo grande salto, sapendo che con le giuste scelte sarà anche tutto molto semplice da installare e attivare. Ecco come, con Evohome Shop.

Riscaldamento: risparmiare risparmiando

Tra i prodotti principe della vetrina Evohome Shop per il Black Friday 2023 vi sono i kit Honeywell che mettono insieme un pannello touch per il controllo delle temperature, una serie di testine termostatiche per il controllo del calorifero e tutto quanto utile per il controllo della caldaia. Si tratta di prodotti estremamente semplici da installare (in proprio o tramite termotecnico), che in pochi minuti mutano il modo di pensare i consumi in casa. Maggior controllo, maggior consapevolezza, maggior facilità di gestione (tramite touchscreen, Assistente Google, IFTTT) e tutto ciò si tramuta in un maggior risparmio: il controllo delle temperature diventa capillare in ogni stanza, la caldaia lavora in modo intelligente ed in bolletta questo nuovo contesto si concretizza in spese che si comprimono subito ed in prospettiva.

La vetrina Evohome Shop regala un immediato sconto (da 30 a 60 euro circa in base al modello) ad esempio sui seguenti kit:

In questi bundle tutto è incluso per poter gestire al meglio un impianto centralizzato attraverso una termoregolazione intelligente basata su quattro valvole (numero ampliabile fino a quanto utile attraverso l’acquisto di testine ulteriori da poter gestire attraverso il kit di base).

Anche le valvole termostatiche fanno parte dell’offerta del Black Friday, disponibili in duplice versione:

In entrambi i casi si tratta di kit da quattro unità: se le HR924WE dispongono di display integrato per il monitoraggio immediato della temperatura, le HR91 hanno invece esclusivamente il sensore connesso in radiofrequenza a 868 MHz. Tali testine possono essere programmate per regolare l’afflusso di acqua calda, possono registrare uno shock termico per interpretarlo a dovere (ad esempio l’apertura di una finestra), possono agire automaticamente per una protezione antigelo con temperature sotto i 5 gradi e consentono di effettuare regolazioni di base senza dover ricorrere necessariamente al pannello Evohome.

A disposizione, infine, una serie di termostati (sia cablati che wireless) per la registrazione della temperatura e la regolazione relativa delle zone da riscaldare. Un parterre di opzioni con le quali, a fronte di un investimento decisamente minimo (e compatibile con le specifiche necessarie per l’ottenimento di una detrazione fiscale), è possibile iniziare una nuova fase fatta di comodità, benessere e risparmio sui consumi. Un’opzione decisamente intelligente, insomma, soprattutto se di mezzo c’è il Black Friday.

Tutti gli acquisti sono garantiti dall’assicurazione Trusted Shops fino a 2500€, a maggior tutela dell’utente e della bontà della procedura. Inoltre, ogni acquirente è seguito da un servizio di assistenza continuativo che potrà anche assicurare che l’intera operazione vada a buon fine (in termini di ordinativo e pagamento) affinché non ci siano sbavature che impediscano la piena detrazione fiscale a cui si ha diritto – cosa che altri marketplace generalisti non possono invece garantire. L’obiettivo del risparmio deve andare a buon fine, sotto ogni punto di vista.

Oltre il cloud

Il vantaggio dei kit messi a disposizione da Evohome sta in una caratteristica che soltanto apparentemente può essere interpretata come un minus: l’interazione continuativa con il cloud non è condizione necessaria. I motivi per cui si tratti di una soluzione preferibile sono semplici:

l’impianto di riscaldamento non necessita di una connessione al Web, il che rappresenta un risparmio netto in una seconda casa ed una comodità nell’appartamento principale (dove non sempre il Wifi arriva ovunque o la connessione cablata è comoda da portare il sistema non è violabile, poiché non c’è accesso digitale possibile dall’esterno il riscaldamento non dipende dai possibili capricci della connessione: l’intelligenza non è altrove, ma in loco e pertanto pienamente proprietaria le proprie abitudini di riscaldamento e le proprie scelte programmatiche non sono in mano a server ed aziende terze, ma totalmente sotto il proprio ed unico controllo

Il cloud non è una condizione sine qua non, ma una possibilità: non è la base dell’intelligenza dell’impianto, ma un’opzione per quanti vogliono poter regolare da remoto la temperatura ambientale di casa in qualsiasi momento. Cambia l’approccio, insomma, per fare del cloud una risorsa invece che un limite.

Tu programmi, lui impara

Quando si parla di strumenti smart, non occorre limitarsi a pensare che siano semplicemente programmabili. Un sistema è realmente “smart” quando è in grado di riversare una intelligenza propria nella comprensione del contesto e nell’adattamento al contesto stesso, gestendo in modo consapevole le proprie azioni per portare al risultato richiesto. I kit messi a disposizione da Evohome Shop, nella fattispecie, operano in senso adattivo ed in duplice direzione:

imparano nel tempo i tempi di risposta della temperatura in base all’input di calore effettuato, potendo così regolare meglio i tempi e le modalità di erogazione del calore agiscono sulla base del calore esterno, calibrando i consumi in base alla temperatura prevista, all’orario della giornata ed altre condizioni che possano influire sulla termoregolazione del volume domestico

Un kit come questo (tra i più venduti del momento), insomma, è un connubio tra sensori hardware e intelligenza software tali da consentire una gestione della temperatura basata su una moltitudine di condizioni e di informazioni. L’intervento smart dell’impianto è in tal senso decisivo: comprende quando occorre erogare energia e quando invece non è utile forzare la caldaia, contemperando così al meglio due esigenze quali il benessere domestico ed il risparmio in bolletta.

Volendo, gli stessi kit sono in grado di gestire anche pompe di calore ed impianti di raffrescamento: quel che vale per il riscaldamento, infatti, vale anche per la sottrazione di calore dall’ambiente durante le stagioni calde. Una duplice utilità, insomma, che fa capo al medesimo principio: la gestione consapevole del calore per fare della casa un luogo migliore a costi inferiori.