Ripetitore Wi-Fi Mesh AVM Fritz!, c'è il 20% di sconto: addio zone morte

Cerchi un ripetitore wireless fenomenale per sfruttare a pieno la tua connessione Wi-Fi? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon da non farsi assolutamente scappare! L’AVM FRITZ!Repeater 3000 AX è un ripetitore wireless tri-band di ultima generazione che supporta il Wi-Fi 6, offrendo prestazioni elevate.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: con lo sconto del 20%, lo paghi 152,90€ con un grande risparmio rispetto al suo normale prezzo di listino.

Il dispositivo utilizza tre unità radio che possono raggiungere una velocità di trasmissione dati complessiva fino a 4200 Mbit/s, garantendo una connessione stabile e una larghezza di banda massima per tutti i dispositivi wireless connessi.

E’ progettato per estendere in modo significativo la copertura della rete Wi-Fi, eliminando le zone morte e garantendo una copertura perfetta in ogni angolo della casa. La tecnologia Mesh Wi-Fi integrata permette ai dispositivi di rete di lavorare insieme in modo intelligente, scegliendo automaticamente il percorso più efficiente per il segnale​.

Ottima anche la compatibilità con lo standard IPv6 insieme alla tecnologia avanzata di sicurezza, inclusi i protocolli di crittografia WPA2 e WPA3, garantisce una connessione sicura e protetta da accessi non autorizzati​.

La configurazione del ripetitore è semplicissima, grazie all’interfacce utente intuitivea e alla possibilità di regolare la luminosità dei LED in base all’ambiente di installazione.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta: acquistalo subito con un risparmio del 20% sul suo normale prezzo!