Ripetitore Wi-Fi AVM FRITZ! in super offerta: rete mesh velocissima con il 32% di sconto

L’AVM FRITZ!Repeater 1200 è un potente ripetitore Wi-Fi progettato per portare internet in tutta la casa, anche nelle stanze più distanti dal router. Addio buffering e angoli morti. Oggi te lo segnaliamo in particolare perché è in offerta su Amazon ad un prezzo strepitoso: con lo sconto del 32%, lo paghi 64,99€ invece di 95,99€.

Il FRITZ!Repeater 1200 si distingue per il suo design compatto, che permette di collegarlo direttamente alla presa di corrente senza occupare spazio aggiuntivo. Questo ripetitore è stato progettato per essere semplicissimo da installare.

Il FRITZ!Repeater 1200 supporta la tecnologia Wi-Fi 6, che consente velocità di trasferimento dati fino a 2400 Mbit/s nella banda a 5 GHz e fino a 600 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz. Questa tecnologia è ideale per reti con un numero crescente di dispositivi wireless, come smartphone, laptop, e smart TV. Supporta le reti mesh: potrai abbinarlo ad un router compatibile e ad altri satelliti per creare una rete potente ad altissime prestazioni in tutta la casa.

L’installazione del FRITZ!Repeater 1200 è molto semplice grazie alla funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Basta collegare il ripetitore alla presa di corrente, premere il pulsante WPS, e il dispositivo si connetterà automaticamente al router compatibile, adottando le impostazioni della rete Wi-Fi esistente. Dubbi su quale sia la posizione migliore dove installarlo? Nessuna paura: l’applicazione ufficiale ti aiuta anche in questo, segnalandoti l’angolo migliore per avere prestazioni impeccabili.