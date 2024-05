Ripara l'auto con lo SMARTPHONE: 1,80€ per il mini PC Bluetooth (Amazon)

Sembra assurdo, ma è così: in alcuni casi puoi riparare la tua auto direttamente con lo smartphone. Basta avere a disposizione uno di questi particolari mini PC, praticamente universali grazie allo standard OBD II, per eseguire una scansione e rilevare l’eventuale presenza di errori. In questo modo, non solo potrai capire cosa non va ancor prima di andare dal meccanico, potresti essere addirittura in grado di risolvere da solo e non solo! In alcuni casi, le spie che si accendono sono solo frutto di errori momentanei: cancellandoli non si ripresenteranno più.

In promozione su Amazon, la confezione con 2 computer Bluetooth la prendi a 3,59€ appena: meno di 1,80 € l’uno! Completa adesso il tuo ordine per approfittarne, ricevi tutto senza costi aggiuntivi super velocemente se sei abbonato ai servizi Prime.

Un sistema facilissimo da usare, che puoi abbinare a una delle tante applicazioni (per Android e iOS) che permettono proprio di effettuare una scansione della centralina della tua macchina, così da poterne capire lo stato di salute. Semplicissimo da utilizzare, una volta capito a cosa corrisponde un determinato codice di errore, potrai arrivare alla natura del problema e decidere se intervenire da solo o farti aiutare dal meccanico. Ad ogni modo, sarai ben preparato.

Con un investimento assolutamente ridicolo, puoi concludere un affare sensazionale su Amazon in questo momento. Completa adesso il tuo ordine per accaparrarti ben 2 unità di mini PC OBD II Bluetooth per auto e inizia a riparare l’auto con l’aiuto dello smartphone. Li prendi a 3,59€ e ricevi tutto in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.