LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico a 23,99€: torna lo SCONTO Amazon (-20%)

Su Amazon è tornato in offerta uno dei set LEGO a tema Harry Potter preferiti dagli appassionati. Parliamo del set che ti permette di costruire un modellino del simpatico Dobby, l’Elfo Domestico, che oggi può essere tuo a soli 23,99 euro invece di 29,99.

LEGO Harry Potter: ecco Dobby l’Elfo Domestico

Questo set ti permette di costruire quindi una fedele replica di uno dei personaggi più amati del mondo magico di Harry Potter. L’action figure che ne verrà fuori si presenta con testa, orecchie e braccia snodabili, consentendo di creare diverse pose e di regolare le dita per farlo tenere gli accessori costruiti con i mattoncini.

Il set include infatti divertenti gadget di Harry Potter, perfetti per rivivere momenti memorabili dei film, come la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e persino il calzino di Harry Potter che libera Dobby.

La figura è dotata di un supporto con targhetta, che consente di esporre il set completato come accessorio o decorazione in qualsiasi stanza. Un regalo a tema perfetto per ogni appassionato, sia giovane che adulto, e che è destinato ad essere di nuovo vendutissimo con questo sconto. Acquistalo adesso a soli 23,99 euro invece di 29,99.