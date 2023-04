Ring Light: lo strumento essenziale per BRILLARE sui social (30€)

Brilla come una stella nei tuoi selfie e dirette streaming con una Ring Light a portata di mano. Eccezionale per avere la giusta illuminazione per ogni tipo di contenuto che vuoi creare, non fartela scappare per nessuna ragione al mondo.

Acquistala adesso su Amazon a soli 32,39€.



Reels straordinari con la ring light a portata di mano

Tutti conosciamo questa incredibile lampada che ha spopolato sul web e se anche tu sei un content creator, non può non essere presente nella tua lista desideri. La Ring Light ti fa dire addio a lampade piazzate in ogni angolo della scrivania per ricreare la giusta illuminazione per i tuoi reels e dirette streaming. Allo stesso tempo ti offre la fonte di luce più pragmatica della storia potendola personalizzare a piacimento.

Con un diametro di 12 pollici ti mette a portata di volto un fantastico effetto naturale. La luce è distribuita uniformemente su tutto l’anello in modo da non creare fastidiosi giochi di ombre o imperfezioni. Puoi scegliere tra 3 tipi di luce naturale con ben 10 livelli di luminosità. Ti basta un click con il telecomando in dotazione.

Naturalmente arriva con treppiedi allungabile per utilizzarla sulla tua scrivania o a terra. Ha anche un doppio supporto per poter attaccare la tua telecamera o lo smartphone senza aver bisogno di altri dispositivi.

Non farti scappare questa super offerta e acquista subito su Amazon la ing Light a 32,39€ grazie al doppio sconto che trovi al momento.



