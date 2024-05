GoPro Hero12 Black in offerta su Amazon: la regina delle action cam

La GoPro Hero12 Black è di gran lunga una delle migliori action cam sul mercato: particolarmente apprezzata sia dai videomaker professionisti che dagli appassionati, oggi può essere tua ad un prezzo fenomenale: la paghi solamente 379€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Il suo più grande punto di forza? L’impressionante tecnologia di stabilizzazione dell’immagine HyperSmooth 6.0, che garantisce riprese video estremamente stabili anche durante attività ad alta velocità più frenetiche. Il sistema di livellamento dell’orizzonte aiuta a mantenere l’inquadratura sempre dritta, una funzione utile per riprese dinamiche e professionali​.

La HERO12 Black offre una risoluzione video fino a 5.3K a 60 fps, supportando anche il 4K a 120 fps e il 2.7K a 240 fps, permettendo così una grande flessibilità nella scelta del formato video ideale per ogni situazione. Questa versione vede anche l’introduzione di un nuovo sensore che permette di catturare video in formato 8:7, ideale per chi crea contenuti per diverse piattaforme social, poiché permette di ritagliare il video in formati verticali o quadrati senza perdita di dettagli​.

L’autonomia della batteria è estremamente valida, grazie alla batteria Enduro che offre fino a 155 minuti di registrazione a 1080p30, rendendo la camera più resistente durante lunghe sessioni di ripresa​.

La GoPro HERO12 Black è una scelta eccellente per chi cerca una camera d’azione versatile e potente, adatta a un’ampia gamma di attività e condizioni di ripresa: non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!