TP-Link Tapo: telecamera WiFi con sensore di movimento in SCONTO 21%

Vuoi tenere sotto controllo la tua abitazione quando vai in vacanza o comunque sei fuori di casa? Allora sono certo che l’offerta che ho trovato su Amazon fa proprio al caso tuo. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello la telecamera WiFi TP-Link Tapo a soli 79,99 euro, invece che 100,85 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 21% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto di avere una videocamera di sorveglianza spettacolare. Ma l’offerta non è finita qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

TP-Link Tapo a un super prezzo da non perdere

Tra le tante caratteristiche della telecamera WiFi TP-Link Tapo sicuramente spicca la sua visione notturna che ti permette di vedere a colori e in modo dettagliato in qualsiasi orario. La puoi collegare senza fili alla tua rete e quindi vedere tramite il tuo smartphone quello che succede in casa tua.

Ha un sensore di movimento intelligente che identifica persone, animali e veicoli, e che puoi anche personalizzare in base alle tue esigenze. Quando fa una rilevazione ricevi immediatamente una notifica sul tuo dispositivo associato. Puoi avvalerti dell’archiviazione sul cloud oppure in locale tramite una microSD fino a 512 GB (non inclusa).

Non perdere tempo perché ce n’è davvero poco. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi TP-Link Tapo a soli 79,99 euro, invece che 100,85 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.