Ring Intercom fa diventare smart il tuo citofono, ora al 44% in MENO

Se hai una casa che non è domotica non è detto che non lo possa diventare senza spendere cifre esorbitanti. Ad esempio oggi puoi acquistare un dispositivo che fa diventare smart il tuo citofono spendendo molto poco. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Ring Intercom a soli 88,99 euro, invece che 159,97 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 44% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di quasi 70 euro sul totale. Questo gadget è semplicissimo da installare, lo puoi fare tu stesso senza bisogno di chiamare un elettricista, e in un attimo il tuo citofono diventa intelligente. Inoltre in confezione c’è una batteria e la stazione di ricarica inclusa.

Ring Intercom è compatibile anche con Alexa

Ring Intercom ha veramente tantissime funzioni molto interessanti. Ad esempio, scaricando l’app dedicata, puoi parlare con i visitatori dal tuo smartphone o tablet e aprire addirittura la porta da lontano. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona al citofono e tieni tutto sotto controllo.

Puoi gestire le consegne Amazon dando la possibilità ai corrieri di entrare in un tempo limitato. Ed è compatibile con Alexa per cui puoi gestirlo anche con la voce. Come ti dicevo per installarlo non serve essere degli esperti e non ci sarà bisogno di cambiare impianto. Verifica solo che il tuo citofono sia compatibile prima dell’acquisto.

Dunque oggi puoi fare un vero colpaccio. Però devi are in fretta perché l’offerta non durerà per sempre. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Ring Intercom a soli 88,99 euro, invece che 159,97 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.