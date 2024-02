Richiedi un prestito Compass: la risposta arriva in 24 ore

Compass è una delle società leader di credito al consumo e parte del Gruppo Mediobanca. Con loro puoi richiedere un prestito online per tutti i tuoi progetti e ricevere la risposta in un giorno. Scopri quanti servizi e quante possibilità puoi avere richiedendo un prestito direttamente online.

Prestito Compass: scopri tutti i vantaggi

Compass ti permette di richiedere il tuo prestito in due modi: ti rechi direttamente in una delle filiali presenti in tutta Italia oppure fai tutto direttamente online. In entrambi i casi riceverai una risposta praticamente immediate nel giro di 24 ore.

Puoi richiedere un prestito per realizzare ogni tuo progetto: ad esempio, se hai un negozio o un sito e-commerce puoi attivare il servizio PagoLight con cui i tuoi clienti possono dilazionare gratuitamente l’importo degli acquisti fino a 5000 euro in piccole rate fino a 24 mesi.

I prestiti Compass sono estremamente flessibili: puoi richiedere subito un importo da 1.000 a 30.000 euro direttamente online inserendo soltanto i dati personali richiesti. Naturalmente, c’è anche la possibilità di scegliere prestiti finalizzati, magari per l’acquisto di una nuova automobile, e verrai supportato nel trovare una soluzione che sia il più soddisfacente possibile per le tue esigenze.

Infine, hai anche la possibilità di contare su altri servizi, come la Cessione del Quinto, le Carte di Credito per i tuoi servizi online e molto altro ancora. Ti basta collegarti sul sito Compass, decidere se richiedere il tutto online o andare direttamente in filiale e aspettare, per poco, la risposta.

