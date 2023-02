Ricariche veloci e sicure: ecco il conto online che ti facilita la vita

A cosa serve un conto online se nel momento della ricarica l’utente si trova in difficoltà?

Esistono piattaforme che offrono una limitata adattabilità, con pochi canali sfruttabili per rifornire il conto di denaro. Allo stesso tempo, i tempi di addebito in molti casi non sono così esaltanti.

A meno di non scegliere un conto online di alto profilo, questi limiti possono rendere quasi inutilizzabile lo stesso. Ricariche veloci e sicure, infatti, dovrebbero essere una prerogativa di qualunque conto digitale: d’altro canto, questi sono i vantaggi che li contraddistinguono rispetto alle soluzioni più tradizionali.

Una delle soluzioni migliori sotto questo punto di vista (e non solo) risulta essere VIABUY. Stiamo parlando di un conto online in grado di garantire ricariche con tempistiche molto ridotte e alti standard di sicurezza.

Con VIABUY puoi effettuare ricariche veloci e in totale sicurezza

VIABUY è un conto online ricaricabile attraverso canali come:

bonifici SEPA

SOFORT

Giropay

e altre soluzioni.

A livello pratico, dunque, adottando questa piattaforma è possibile ricaricarla in qualunque momento, attraverso svariati strumenti e con la consapevolezza che il denaro sarà aggiunto al conto nel giro di poco tempo.

Questi vantaggi, però, costituiscono solo una parte delle funzionalità proposte da VIABUY. Si tratta di un conto con IBAN lussemburghese e tedesco, abbinato a una carta di debito Mastercard e a un’app per smartphone.

Quest’ultima consente al titolare del conto di gestire lo stesso attraverso pochi e semplici tocchi sul display del telefono.

Nonostante la comodità proposta, VIABUY è un servizio che risulta anche molto sicuro. La carta prepagata collegata al conto, infatti, è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE.

La garanzia Zero Liability di Mastercard garantisce poi un ulteriore livello di tranquillità per il consumatore.

A rendere ancora più pratica VIABUY è la semplicità di apertura del conto e di richiesta della carta.

Bastano infatti pochi minuti per l’iscrizione, senza tanti documenti cartacei e problemi vari, per aprire ufficialmente il conto online e, nel giro di qualche giorno, ricevere la carta comodamente a domicilio.

