Revolut: investi in oro e argento con pochi e semplici step sull'app

I conti correnti online, al giorno d’oggi, non sono semplicemente un luogo sicuro in cui conservare il proprio denaro.

Scegliendo la piattaforma adatta, infatti, è possibile investire lo stesso per far in modo che il capitale tenda ad aumentare con il tempo. Sotto questo punto di vista, oltre a optare per un servizio che offra diversi tipo di asset è bene anche individuare un sistema che garantisca un alto livello di sicurezza.

Sotto questi punti di vista, Revolut si dimostra una delle migliori scelte possibili.

Con la possibilità di investire, anche a partire da un solo dollaro, in materie prime e metalli preziosi, questa piattaforma è l’ideale per chi vuole effettuare investimenti con pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

Con Revolut investi sulle materie prime con pochi tap sul display dello smartphone

Revolut consente di intervenire su mercati di materiali preziosi come:

oro

argento

palladio

platino

con cifre d’investimento minime.

Attraverso la stessa app, poi è possibile rimanere aggiornati sulle ultime notizie del mercato, con tanto di avvisi e notifiche sulle variazioni degli asset in possesso dell’utente.

In poche parole, la piattaforma offre tutto ciò che è necessario per interagire con il mercato dei metalli, con condizioni ideali per effettuare investimenti redditizi sul breve-medio periodo.

La possibilità di intervenire sul mercato delle materie prime, però, è solo uno dei tanti vantaggi legati a Revolut.

Si parla della possibilità di pagare bollette, tasse, multe e quant’altro direttamente tramite pagoPA, oppure di accumulare denaro attraverso funzioni come i salvadanai virtuali.

L’aggregatore di conti, così come il sistema di blocco degli abbonamenti indesiderati, rappresentano altri vantaggi legati a questa carta così utile e flessibile.

Una volta che si è accesso al sito di Revolut, basta semplicemente cliccare su Apri un conto gratis per richiedere un conto e ottenere, nel giro di qualche giorno, la propria carta prepagata a domicilio.

