Rendi Smart il tuo citofono con Ring Intercom di Amazon a soli 59€

Hai un classico citofono e vorresti poterlo trasformare in uno intelligente? Allora non perdere questa incredibile offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello Ring Intercom a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie allo sconto del 40% oggi puoi fare un vero colpaccio e risparmi la bellezza di 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 12 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Ring Intercom di Amazon a prezzo sbalorditivo

Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, con questo dispositivo fai diventare in un attimo il tuo vecchio citofono intelligente. E così potrai parlare con chi suona alla tua porta tramite lo smartphone anche da remoto. Ricevi notifiche sul tuo dispositivo e puoi aprire la porta di casa a distanza.

È semplicissimo da installare. Non c’è bisogno di essere degli esperti. Devi solo attaccarlo alla parete, vicino al tuo citofono tramite l’adesivo o le viti, e quindi collegarlo con i fil al tuo vecchio apparecchio. Segui i pochi passaggi nell’app e fai tutto d solo. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa.

Fai presto perché è davvero un’occasione unica. Quindi prima che sia tardi va su Amazon e acquista il tuo Ring Intercom a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.