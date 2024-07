Rendi qualsiasi foto una POLAROID con la mini-stampante Xiaomi in SCONTO (55€!)

Oggi, nell’era digitale, le foto spesso restano intrappolate nei nostri smartphone e computer, senza mai assumere una forma fisica. Se non hai una stampante fotografica a casa, l’unica alternativa per stampare le tue foto è affidarsi a siti online che offrono questo servizio, spesso a prezzi non proprio accessibili. Ma ti proponiamo un’alternativa molto più economica e.. tascabile: la stampante fotografica Xiaomi Mi Portable Photo Printer. Grazie allo sconto, unito al codice “PSPRLUG24“, riuscirai a portarla a casa per soli 55,99€!

Tutte le caratteristiche della stampante fotografica Xiaomi

Il design compatto della Xiaomi Mi Portable Photo Printer, simile a quello di un power bank, consente di portarla praticamente ovunque. E con la sua tecnologia di stampa ZINK non necessita neanche di inchiostro, producendo foto resistenti all’acqua, agli strappi e allo sbiadimento.

Compatibile dispositivi Android e iOS, la stampante si connette facilmente tramite Bluetooth e dispone di una batteria che garantisce una stampa fino a 20 fogli con una singola carica, con la ricarica che avviene tramite una porta Micro-USB.

Facile da usare, basta collegare la stampante al tuo smartphone tramite Bluetooth o Wi-Fi e selezionare la foto da stampare. Inoltre, offre una gamma di funzioni innovative che rendono l’esperienza unica, come le foto AR e audio AR, puoi dare vita alle tue immagini registrando o caricando un video o un messaggio audio durante la stampa. Successivamente, scansionando la foto con l’app Xiaomi Home, potrai rivivere i tuoi ricordi in modo interattivo.

Stampa tutte le foto che desideri con la Xiaomi Mi Portable Photo Printer a soli 55,99€, ma non dimenticare di inserire il codice “PSPRLUG24“!