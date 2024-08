Rendi la tua casa sicura con Xiaomi: la TELECAMERA 360° è scontata del 44%!

Eri alla ricerca di un modo economico per aumentare la sicurezza in casa tua, specialmente durante le vacanze estive? È proprio il tuo giorno fortunato dato che l’ottima Xiaomi Smart Camera C200, con visione a 360°, la quale passa dai classici 44,99€ di listino a soli 24,99€!

Tutte le caratteristiche della videocamera Xiaomi Smart Camera C200

Grazie alla risoluzione Full HD e alla tecnologia WDR (Wide Dynamic Range), questa videocamera cattura video in qualsiasi occasione, con i LED a infrarossi invisibili da 940nm che consentono una visione notturna cristallina senza attivare alcuna luce. Inoltre, la visione a 360° elimina le zone d’ombra, assicurando che ogni parte della stanza sia sotto controllo.

Dotata di un algoritmo di rilevamento umano basato sull’intelligenza artificiale, la telecamera è in grado di distinguere con precisione le persone dagli altri oggetti in movimento. Questa funzione ti garantisce notifiche tempestive sul tuo smartphone in caso di rilevamento, permettendoti di intervenire rapidamente.

Il controllo della tua telecamera diventa ancora più semplice grazie alla compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa. Puoi accendere, disattivare, modificare le impostazioni o visualizzare i filmati direttamente dal tuo smartphone o smart speaker, usando semplicemente la voce. I video registrati vengono archiviati in modo sicuro nel cloud, utilizzando lo standard di crittografia AES, per proteggere la tua privacy e garantire che i tuoi dati siano sempre al sicuro.

E non manca neanche un sistema di microfoni e altoparlanti che ti permette di comunicare attraverso la telecamera, e un’app intuitiva che facilita il controllo e la gestione delle impostazioni.

Sorveglia qualsiasi angolo della tua casa con la Xiaomi Smart Camera C200 che, grazie allo sconto del 44%, arriva a costare solo 24,99€!