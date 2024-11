Smartwatch Xiaomi in offerta su Amazon: è il modello giusto per tutti

È il momento giusto per acquistare un nuovo smartwatch: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Watch 4 al prezzo scontato di 78 euro. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e può rappresentare, in questo momento, il modello ideale per la maggior parte degli utenti, con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Redmi Watch 4: il prezzo è giusto su Amazon

Il Redmi Watch 4 è lo smartwatch ideale su cui puntare oggi, con un comparto tecnico di qualità e un prezzo accessibile. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 1,97 pollici oltre a una struttura in alluminio con una corona in acciaio inossidabile. C’è anche il GPS, per la rilevazione della posizione in modo indipendente dal dispositivo accoppiato.

Da segnalare anche la possibilità di gestire le chiamate via Bluetooth oltre a una perfetta integrazione con lo smartphone per notifiche e messaggi. Il Redmi Watch 4 può, inoltre, monitorare la salute e l’allenamento. Il dispositivo è utilizzabile sia in abbinamento agli iPhone che agli smartphone Android.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Watch 4 al prezzo scontato di 78 euro. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le colorazioni disponibili sono due, la Silver Grey e la Black. La promozione è valida solo per un breve periodo.