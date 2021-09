La data di lancio del primo laptop da gioco del sub brand di Xiaomi, il Redmi G 2021, è fissata per il 22 settembre. Di fatto, nell'agosto 2020, Redmi G è stato presentato come il primo portatile gaming del marchio.

Redmi G 2021 sarà un prodotto di fascia alta

A distanza di un anno, il sub brand del colosso cinese ha svelato l'arrivo del successore di prodotto chiamato Redmi G 2021. Il primo teaser per il nuovo laptop da gioco Redmi rivela la data di lancio e diverse speculazioni sul suo prezzo.

All'inizio di oggi, l'account Weibo ufficiale di Mi Notebook ha rilasciato il primo teaser per il nuovo portatile in arrivo. Secondo il post, questo device sarà presentato il 22 settembre.

Inoltre, il post afferma che la nuova missione di Redmi è quella di “divulgare i prodotti di fascia alta“. Il prossimo PC da gioco offrirà “invincibili prestazioni elevate” in modo che i giocatori possano avere un'esperienza coinvolgente e un gameplay migliore.

Pertanto, il prossimo laptop da gioco Redmi G potrebbe avere un hardware più potente rispetto a quello del suo predecessore. Di conseguenza, possiamo anche aspettarci anche che costi di più.

Per chi non lo sapesse, il modello dello scorso anno è disponibile in tre varianti. La base e la media sono alimentate da processori Intel Core i5 serie H di decima generazione, mentre il modello di punta è dotato di un SoC Intel i7. Inoltre, il modello base ha una GPU NVIDIA GTX 1650, mentre quest'ultimo sfoggia una GTX 1650 Ti.

Poiché l'azienda ha confermato che il nuovo laptop da gioco Redmi G 2021 sarà un gadget di fascia alta, almeno una delle varianti potrebbe arrivare con un processore Intel Core i9.

Detto questo, poiché siamo ancora a una settimana dall'annuncio, ci aspettiamo che la compagnia cinese sveli nuove funzionalità nei giorni a venire.

