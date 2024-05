F1 23 a soli 19,99 euro: OFFERTA AMAZON al minimo storico

In attesa del lancio del nuovo capitolo, puoi fare un ripasso di Formula 1 con F1 23, l’ultimo videogioco ufficiale dedicato al massimo sport automobilistico che oggi può essere tuo su Amazon in versione per PS5 a soli 19,99 euro.

F1 23: le caratteristiche del gioco

F1 23 ti permette di vivere in prima persona il campionato mondiale di Formula 1 2023 con tutti i piloti, le scuderie e i tracciati ufficiali, comprese le grandi novità di Las Vegas e Qatar. Tra le tante novità introdotte in questo episodio, le nuove bandiere rosse aggiungono un elemento strategico, mentre la modalità gara con una lunghezza del 35% assicura ancora più azione e adrenalina senza dover percorrere per forza una lunghezza reale.

Potrai cimentarti nella modalità Carriera Pilota o Scuderia, gareggiare in schermo condiviso oppure sfidare amici e giocatori di tutto il mondo con il multiplayer multipiattaforma.

F1 World è invece il cuore pulsante del gioco, offrendo un nuovo e avvincente modo di vivere le varie modalità. Con esperienze per giocatore singolo e multigiocatore, progressi condivisi, contenuti giornalieri, settimanali e stagionali, e un sistema di livello di licenza rinnovato, ci sono infinite possibilità di divertimento

Un gioco completo, pensato ovviamente per gli amanti della Formula 1 e che garantisce ore e ore di divertimento sia in singolo che online. Acquistalo adesso in versione PS5 a soli 19,99 euro in offerta su Amazon.