Samsung Galaxy Buds FE: a meno di 70€ sono IMPERDIBILI

In queste ore vi segnaliamo che i meravigliosi auricolari True Wireless Stereo entry-level di Samsung, i Galaxy Buds FE, si trovano in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 69,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Sono cuffiette Bluetooth incredibili, dotate della cancellazione attiva del rumore (un Must per un prodotto dal costo così contenuto), hanno dei microfoni di altissima qualità, i controlli touch sullo stelo, restituiscono un sound ineccepibile con bassi profondi e alti nitidi, ma non solo. Sono comodissimi da indossare grazie alle alette intercambiabili. Il modello in questione è quello in colorazione “Graphite“. Prendendolo dal noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi: vediamoli insieme.

Samsung Galaxy Buds FE: ecco perché comprarli

I nuovi Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari True Wireless Stereo di ultima generazione che presentano un design ergonomico, compatto ed elegante che vi donerà un comfort estremo in tantissime condizioni. Vi basterà trovare la giusta aderenza grazie ai gommini presenti in confezione.

La qualità acustica è degna di nota, con un sound ricco: bassi profondi e potenti grazie allo speaker a una via, ma non solo. C’è la cancellazione attiva del rumore che vi farà dimenticare delle distrazioni e vi farà ascoltare la vostra musica in totale tranquillità. L’autonomia è di ben 30 ore con una singola carica; nonostante le dimensioni compatte, questi auricolari TWS durano tantissimo e con i comandi touch potrete gestire la riproduzione musicale, le chiamate in entrata, senza mai dover prendere il telefono dalla tasca.

I Galaxy Buds FE di Samsung vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo di 69,99€, IVA inclusa. Le spese di spedizione sono comprese nel costo e si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate. C’è poi la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Prendeteli adesso.