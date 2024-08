Redmi Pad Pro in offerta: è il tablet da prendere a meno di 250€ (con 8/256 GB)

Il Redmi Pad Pro è, sempre di più, il tablet Android da prendere a meno di 250 euro. Con l’offerta eBay in corso oggi e il codice sconto XIAOMIAGO24, infatti, il tablet di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 235 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto, ricordando di aggiungere il codice coupon nella pagina di pagamento, prima di completare l’ordine.

Redmi Pad Pro: è il tablet da prendere oggi

La scheda tecnica del Redmi Pad Pro, in rapporto alla fascia di prezzo, non ha punti deboli. Il tablet è dotato di un display IPS da 12,1 pollici con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. A gestire il funzionamento del tablet troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, una garanzia di ottime prestazioni in rapporto alla fascia di prezzo a cui il tablet viene proposto.

Il modello in offerta è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da ben 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14, con Hyper OS ottimizzato per sfruttare al meglio l’ampio display del tablet.

Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto XIAOMIAGO24, il Redmi Pad Pro 8/256 GB è ora acquistabile al prezzo scontato di 235 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.