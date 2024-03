Redmi Note 13 in offerta a 169€, venduto da Amazon ADESSO

Tra le Offerte di Primavera di Amazon c’è anche il Redmi Note 13 che, nella versione venduta e spedita da Amazon, è ora acquistabile al prezzo scontato di 169 euro. Lo sconto è valido per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare che è possibile ripiegare anche sulla versione 8/128 GB che costa 20 euro in più. Lo smartphone di Xiaomi è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 in offerta su Amazon: è da prendere subito

Il Redmi Note 13 è lo smartphone giusto su cui puntare per acquistare un nuovo modello a meno di 200 euro. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 685 affiancato da 6/8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed ha il chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 6/128 GB al prezzo scontato di 169 euro. C’è poi la possibilità di puntare sulla versione 8/128 GB che viene proposta al costo di 189 euro. Entrambe le varianti dello smartphone sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili.

Per sfruttare la nuova offerta basta premere sul box qui di sotto.