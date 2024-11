Redmi Note 13 5G a 199€ per il Black Friday di Amazon: è un best buy (8/256 GB)

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 5G. La versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone, infatti, viene ora proposta al prezzo scontato di 199 euro. L’acquisto, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, può avvenire anche in 5 rate mensili. Il dispositivo è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto.

Redmi Note 13 5G: un best buy da meno di 200 euro

La scheda tecnica del Redmi Note 13 5G comprende il SoC MediaTek Dimensity 6080, che garantisce la possibilità di sfruttare il 5G, oltre a 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Il dispositivo di Xiaomi è Dual SIM e ha un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon, valida per il periodo del Black Friday, è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 5G da 8 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo scontato di 199 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta del Black Friday è possibile seguire il link riportato qui di sotto.