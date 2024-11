Redmi Note 13 5G (8/256 GB) in offerta, venduto da Amazon: il prezzo è ottimo

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G da 8 GB di RAM e 256 GB di storage è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 229 euro invece di 299 euro. La versione in offerta è quella venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13 5G al prezzo giusto su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è uno smartphone completo, ideale per chi non vuole spendere troppo ma non intende rinunciare a un dispositivo con tutto quello che serve per ottenere buone prestazioni. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Il SoC è il MediaTek Dimensity 6080 che garantisce il supporto al 5G e viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS e con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 5G 8/256 GB al prezzo scontato di 229 euro. Il modello in questione è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile al prezzo indicato solo in alcune colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.