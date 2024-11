Redmi Note 13 da 256GB con camera da 108MP a prezzo pazzesco

Devi assolutamente cambiare il tuo smartphone ma ne vuoi acquistare uno che costi il meno possibile senza però sacrificare le prestazioni? Allora fiondati su Amazon e avvali di questa promozione incredibile. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mitico Redmi Note 13 da 256GB a soli 155,99 euro, anziché 249,90 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 38% e quindi adesso avrai un risparmio di 94 euro sul totale. Una super promozione che ti permette di avere uno smartphone entry level a pochissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Redmi Note 13: qualità prezzo senza rivali

Non ci sono dubbi, se parliamo di qualità prezzo in questo momento Redmi Note 13 non è battibile. Nonostante sia uno smartphone entry level si presenta con delle prestazioni eccezionali. È dotato ad esempio di una straordinaria tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP per scattare foto sensazionali in qualsiasi momento e con qualunque tipo di luce.

Gode di un ottimo display AMOLED FHD da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz ed è protetto da un robustissimo Gorilla Glass 3. Pesa 188,5 g e ha uno spessore di 7,97 mm, risultando quindi maneggevole. Gode del processore Snapdragon 685 con 8 GB di RAM a supporto e una memoria interna da 256 GB espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. E poi è dotato di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W e caricatore incluso nella confezione.

Che stai aspettando, a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 13 da 256GB a soli 155,99 euro, anziché 249,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.