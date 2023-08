Redmi Note 12: solo per oggi a 149€ sul Mi Store

A questo link speciale acquisti il Redmi Note 12 a soli 149,90 euro, invece di 229,90 euro. Questo prezzo così basso lo trovi solo oggi sul Mi Store. Quindi hai ancora poche ore – salvo esaurimento scorte – per aggiudicartelo. Grande risparmio per un grande smartphone. Lasciati coinvolgere da un display AMOLED super immersivo ampio 6,67 pollici. Con luminosità massima a 1200 nit è perfetto anche sotto la luce diretta del sole.

Certificato Netflix HD, puoi vedere film, serie TV, sport e tantissimi altri contenuti in streaming a una qualità superiore rispetto ad altri smartphone della categoria. Ciliegina sulla torta, a coronare il tutto c’è una frequenza di aggiornamento elevata a 120Hz per un’esperienza visiva fluida e senza interruzioni. Particolarmente utile per streaming e gaming. Ah, dimenticavo, la consegna gratuita te la regala il Mi Store.

Redmi Note 12: a questo prezzo devi assolutamente acquistarlo

Con uno Xiaomi Redmi Note 12 tra le mani hai uno smartphone completo di tutto, oggi a un prezzo fantastico. Con il processore Qualcomm Snapdragon 685 Octa-core ottieni prestazioni elevate e una gestione intelligente del consumo energetico. Così la grande batteria da 5000 mAh è in grado di assicurare una maggiore autonomia, per tutto il giorno e oltre con una sola carica. E con la ricarica rapida a 33W in un attimo sei già al 100%.

Scatta foto di livello superiore grazie alla fotocamera principale da 50MP. Ogni minimo dettaglio verrà immortalato per essere ricordato sempre e ovunque. Scegli la colorazione che preferisci, ma ricorda il prezzo attuale è disponibile solo per oggi. Mettilo subito in carrello a soli 149,90 euro, invece di 229,90 euro. L’offerta lampo in questione è disponibile solo sul Mi Store, con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.