Redmi Note 12 Pro+, top di gamma PURO al prezzo di un mediogamma (-31%)

Nel frenetico mondo dei dispositivi mobile il Redmi Note 12 Pro+ 5G merita una menzione speciale per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, quest’oggi ancora più vantaggioso del solito grazie ad una strabiliante offerta di eBay. Infatti, forte di uno sconto immediato del 31%, il device del colosso Redmi può essere tuo al prezzo di appena 317€; stiamo parlando di un risparmio netto di ben 145€.

Leggero, sottile, realizzato con materiali premium e con un design che non ti fa rimpiangere i top di gamma Android di questo periodo, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Solo su eBay trovi l’ottimo Redmi Note 12 Pro+ 5G con il 31% di sconto

Partendo dal display, spesso l’elemento più importante di uno smartphone, Redmi Note 12 Pro+ 5G monta un eccellente modulo AMOLED super smooth a 120 Hz per animazioni sempre fluide. Sotto il cofano non può mancare un potente processore octa core di ultima generazione, mentre ad alimentare il tutto trova posto una batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 120W; ti bastano meno di 30 minuti per avere più del 50% di autonomia a tua disposizione.

Se tutto ciò non ti basta e non ti ha ancora spinto ad acquistare subito il device di Redmi, sappi che il telefono monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 200 MP: il risultato sono foto e video super dettagliati e ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Insomma, come hai avuto modo di vedere Redmi Note 12 Pro+ 5G è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati; mettilo subito nel carrello ora che può essere tuo al prezzo più conveniente delle ultime settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.