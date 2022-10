Redmi Note 12 Pro+ sarà un top di gamma... o quasi!

In queste ore abbiamo appreso un importante indiscrezione relativa ad un futuro dispositivo appartenente al sub brand di Xiaomi. La line-up Redmi Note 12 infatti, verrà lanciata fra pochissimo, verosimilmente entro la fine del mese corrente. All’interno di questa gamma di prodotti, faremo la conoscenza del modello Redmi Note 12 Pro+, il più esclusivo e potente. Si dice che questo sarà un (quasi) flagship, con schermo curvo premium, SoC potente e non solo.

La maggior parte delle caratteristiche dei midrange in questione è ancora avvolta nel mistero, ma c’è una cosa che sappiamo tutti: la line-up presenterà tre modelli. Ci sarà un Note 12, un Note 12 Pro e un Note 12 Pro+. Ovviamente stiamo parlando di un debutto asiatico; per il lancio europeo potremmo dover attendere diversi mesi.

Redmi Note 12 Pro+: le presunte caratteristiche estetiche

Mentre ci avviciniamo alla presentazione della gamma, abbiamo appreso da Internet un’immagine che mostra l’estetica del Redmi Note 12 Pro+ in tutto il suo splendore. La foto dovrebbe essere un teaser promozionale ufficiale. Da questa poi, scopriamo che il telefono Redmi in questione avrà pannelli curvi su tutto il frame, o perlomeno su quello laterale sinistro e destro.

Essendo curvo, il pannello quindi potrebbe essere dotato di un display OLED. Ad oggi nessun modello della serie è mai stato dotato di queste feature, anche se la tecnologia OLED era già prsente a bordo della gamma.

Cosa aspettarci dunque? Bella domanda: i rumors in merito sono molto pochi. Considerando che il Note 11 Pro+ adottava il Dimensity 920, è lecito aspettarci un processore MediaTek di fascia medio-alta come il Dimensity 1080, ma al momento è solo un semplice rumor. Secondo altre fonti poi, dovrebbe esserci il supporto alla fast charge da 120W su una batteria molto capiente e il dispositivo potrebbe presentare una fotocamera principale da 200 Megapixel.

Se volete fare un buon affare e non volete spendere molto, vi suggeriamo l’acquisto del Redmi Note 11 a soli 184,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.