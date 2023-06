Redmi Note 12 Pro conquista eBay con il 29% di sconto: affare d'oro

L’ottimo smartphone Android di fascia media Redmi Note 12 Pro 5G è in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente, merito di un codice coupon che ti garantisce uno sconto aggiuntivo al già presente -22%. Infatti, inserendo il codice “PIT10PERTE2023” in fase di acquisto, il terminale Android di Redmi crolla ad appena 215€.

Apprezzato in lungo e in largo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo e il suo design molto curato e dal forte sapore premium, Redmi Note 12 Pro 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°.

C’è il 22% di sconto su eBay per il mediogamma Redmi Note 12 Pro

Nonostante l’importante calo di prezzo stiamo parlando di un device con un eccellente pannello AMOLED super smooth a 120Hz con animazioni fluidissime, un potentissimo processore octa core con 8 GB di RAM in grado di avviare in un istante ogni tipo di app e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Pezzo forte del device, oltre al prezzo super conveniente, è senza ombra di dubbio anche il modulo fotografico triplo: qui risiede un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Prendi al volo l’offerta eBay e preparati a un’esperienza di utilizzo che non ti farà assolutamente rimpiangere i più blasonati smartphone Android di fascia alta. Inoltre, se lo acquisti adesso puoi sfruttare anche un ulteriore sconto di 23€ semplicemente inserendo il codice coupon “PIT10PERTE2023“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.