Redmi Note 12 Pro 5G è il mid-range su cui puntare con QUEST'OFFERTA (-145€)

Il Redmi Note 12 Pro 5G è uno degli smartphone di riferimento della fascia media e con la nuova offerta Amazon diventa, sempre di più, un vero best buy. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 255 euro invece di 399,99 euro, beneficiando di uno sconto del 36%. L’offerta è valida per tutte e tre le colorazioni (con qualche euro in più per le versioni con scocca bianca o blu). Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto che permette di raggiungere la pagina Amazon dedicata allo smartphone.

Redmi Note 12 Pro 5G in offerta su Amazon è da prendere subito

Il Redmi Note 12 Pro 5G è dotato di una scheda tecnica davvero completa: lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. In più, tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

La scheda tecnica comprende anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS. Lato software, invece, troviamo Android 13 con MIUI. Tra le specifiche c’è spazio anche per un sensore di impronte sotto al display, per il supporto Dual SIM e per il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 12 Pro 5G al prezzo scontato di 255 euro invece di 399,99 euro. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un mid-range completo ad un prezzo molto conveniente. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.