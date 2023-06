Redmi Note 12: display 120Hz, 5000mAh e tripla fotocamera a prezzo BOMBA

Redmi Note 12 è smartphone incredibilmente potente, elegante e conveniente per la sua categoria e adesso lo è ancora di più grazie alla nuova offerta Amazon.

Oggi è disponibile infatti a soli 157,99 euro invece di 279,90. Si tratta di un’offerta imperdibile per un dispositivo che offre prestazioni di livello superiore e una qualità eccezionale.

Redmi Note 12: pronto a lasciarti stupire?

Redmi Note 12 è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e vivida. Il display è certificato SGS Eye Care per proteggere i tuoi occhi dalla luce blu e ha una luminosità massima di 1.200 nit, ideale per ambienti molto luminosi.

Sotto il cofano, il Redmi Note 12 nasconde un processore Snapdragon 685 da 6 nm, che offre una potenza elevata e un basso consumo energetico. La memoria RAM è di 4 GB, mentre la memoria interna è di 128 GB, espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è il MIUI 14, basato su Android, che offre una esperienza utente rinnovata e migliorata.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Redmi Note 12 ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP. Potrai scattare foto nitide e dettagliate in ogni condizione di luce e registrare video in 4K. La fotocamera frontale è da 16 MP e supporta la modalità ritratto con effetto bokeh naturale.

Infine, il Redmi Note 12 ha una batteria da 5.000 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 1,35 giorni con un uso normale. Inoltre, supporta la ricarica rapida a 33 W, che ti permette di ricaricare il telefono in poco tempo. Il Redmi Note 12 ha anche altre funzioni utili come il jack per cuffie da 3,5 mm, il blaster IR, il sensore di impronte digitali laterale e il NFC.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito il Redmi Note 12 su Amazon a un prezzo incredibile. Affrettati perché le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.