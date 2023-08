Redmi Note 11S: a meno di 200€ è un AFFARE su Unieuro

Acquista il Redmi Note 11S a soli 199,99 euro, invece di 299,90 euro. Ben 100 euro di sconto in questo momento ti è riservato su Unieuro se lo compri online. Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 66,66 euro al mese. La prima rata con addebito immediatamente, le altre due nei mesi subito successivi con scadenza lo stesso giorno dell’acquisto.

Inoltre, grazie a Unieuro e alla sua enorme generosità, hai inclusa la consegna gratuita a domicilio oppure il ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te. Approfitta quindi di questa incredibile promozione per aggiudicarti un ottimo smartphone by Xiaomi. La versione in promozione è quella dotata di 6GB di RAM e 128GB di ROM. Così hai tutto il necessario per utilizzare e installare app, giochi e contenuti multimediali.

Redmi Note 11S: potenza a un prezzo economico

Con Xiaomi Redmi Note 11S hai tutta la potenza a un prezzo estremamente basso. Pensa che questo smartphone è dotato del processore MediaTek Helio G96 pensato per il gaming in mobilità. Prestazioni importanti ti aspettano con l’ausilio di una batteria da 5000 mAh che dura più di un giorno. Tutto godibile dal DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e 90Hz di refresh rate.

Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 299,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.