Redmi Note 11S: lo smartphone più venduto al 42% in MENO

Non perdere quest fantastica promozione speciale che trovi solo su Amazon e oggi puoi mettere le mani su uno degli smartphone più venduti di sempre a una cifra bassissima. Dunque metti subito nel tuo carrello Redmi Note 11S a soli 174 euro, invece che 299,99 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 42% e risparmi 126 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Redmi Note 11S: fotocamera professionale e prezzo hot

Tra le diverse caratteristiche che rendono questo un o degli smartphone migliori di sempre troviamo sicuramente una fotocamera straordinaria. Il sensore principale da 108 MP ti permetterà di catturare i tuoi momenti migliori senza sforzo come un professionista. È anche dotata di un obiettivo ultra-gradangolare da 8 MP con angolo di visione a 118 gradi e macro e di profondità da 2 MP.

Il tutto visibile nel bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz perfettamente visibile anche alla luce del sole. Possiede una batteria gigante da 500 mAh che, grazie alla ricarica rapida da 33W, torna dallo 0 al 100% in meno di 1 ora. In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna.

Non c’è assolutamente tempo da perdere perché un’offerta così allettante sparirà prestissimo, Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 11S a soli 174 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.