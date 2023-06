Redmi Note 11s, il mediogamma più VENDUTO oggi costa NIENTE (-43%)

Inutile spendere cifre impossibili per acquistare uno smartphone Android quando l’ottimo mediogamma Redmi Note 11s è in super offerta su Amazon, non quando lo trovi a questo prezzo. Infatti, complice uno sconto inaudito del 43%, quest’oggi ti bastano appena 169€ per mettere le mani sul telefono più venduto del momento.

Il motivo di tale popolarità è presto detto: non solo costa davvero poco grazie al suo invidiabile rapporto qualità/prezzo, ma ha dalla sua una scheda tecnica molto valida per un device proposto a un prezzo solitamente da discount.

Solo su Amazon trovi il Redmi Note 11s al prezzo di appena 169€: affare d’oro

Redmi Note 11s è realizzato con materiali di buona qualità, ha un design giovanile e piacevole, monta uno spettacolare pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90 Hz e una fotocamera frontale per selfie di qualità da condividere al volo sui social. Non è da meno il comparto hardware con un potente processore octa core con 6 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Ciò che maggiormente stupisce del device di Redmi è il comparto fotografico: non si è mai visto un telefono da 169€ con un modulo fotografico quadruplo costituito da un sensore principale da ben 108 MP per foto e video straordinari con colori vivaci e ad altissima risoluzione.

Insomma, Redmi Note 11s è davvero il telefono da acquistare al volo: è bello, sottile, leggero, costa poco e ha una fotocamera di altissimo livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.