Redmi Note 11 Pro+ 5G in preordine: 70€ di sconto e Mi Band 6 in REGALO

Appena presentato ufficialmente, il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G è già preordinabile su Goboo.com, con una promozione di lancio davvero molto interessante. Il sito ci consente di acquistare in anticipo lo smartphone con uno sconto di 50 euro e un ulteriore coupon di 20 euro, per un risparmio complessivo di ben 70 euro.

Redmi Note 11 Pro+ 5G – Link all'acquisto | 329€ 399€

Inoltre, chi preordina lo smartphone con un deposito iniziale di 20€, riceve in omaggio l'ottima Xiaomi Mi Band 6 e una borsa marchiata Goboo.

Redmi Note 11 Pro+: la famiglia si arricchisce

Dopo l'arrivo dei modelli Note 11, 11S e 11 Pro, il marchio sotto l'ala protettrice di Xiaomi ha annunciato il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G. Come il fratello minore, questo Pro+ porta ottime caratteristiche tecniche, un display fantastico e un comparto fotografico niente male su una fascia di prezzo piuttosto competitiva, al di sotto dei 400 euro.

Il design ricalca le orme del già noto Note 11 Pro, con un retro leggermente rivisitato per quanto riguarda il modulo fotografico. Quest'ultimo ospita una fotocamera principale da 108MP, una ultra-grandangolare con angolo da 120° e un sensore di profondità.

Al display AMOLED DotDisplay con refresh rate a 120Hz, si aggiunge l'audio stereo realizzato in collaborazione con JBL e un sistema di ricarica HyperCharge con output a 120W. Tutta questa tecnologia è mossa da un potente SoC MediaTek Dimensity 920, compatibile con le reti 5G di ultima generazione e in grado di garantire un ottimo rapporto tra potenza e consumo energetico.

Preordini da 329€ con Mi Band 6 in omaggio

In occasione del lancio globale, il sito Goboo.com rende disponibile il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G al prezzo promozionale di 329€, grazie ad uno sconto di ben 70 euro rispetto al listino. Inoltre, invitando un amico ad iscriversi al sito si riceve un coupon extra di 20€.

Chi acquista in preordine lo smartphone, riceve in omaggio la smart band Xiaomi Mi Band 6 e una pratica borsa riutilizzabile marchiata Goboo. Il sito garantisce il prodotto per i canonici 2 anni, con un'efficiente assistenza clienti e spedizioni veloci entro 3-7 giorni lavorativi. A questo link sono disponibili tutti i dettagli della promozione di lancio del nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Il nuovo modello di punta della serie Redmi Note è disponibile all'acquisto in colorazione Graphite Gray, Forest Green e Star Blue.