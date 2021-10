Redmi Note 11: il ritorno del jack per le cuffie

La serie Redmi Note 11 segnerà il ritorno del jack per le cuffie sugli smartphone del marchio; ecco quanto rivelato dal CEO di Xiaomi.

Redmi Note 11 sarà una gamma di fascia media

Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha dichiarato oggi con un post su Weibo, che l'intera serie Redmi Note 11 vanterà il jack per le cuffie. Ha anche sottolineato che non ci sono più molti telefoni in giro che presentano ancora questa feature.

Di fatto, questo elemento può sembrare irragionevole per molti di voi, anche se, la maggior parte dei terminali di fascia bassa contonia ad offrire questa caratteristica. Qui va notato che la serie Note 11 non è più esattamente una gamma di prodotti low-cost. O almeno, così sembrano suggerire le ultime indiscrezioni.

Mentre il più conveniente della gamma – il Redmi Note 11 – secondo quanto affermato, avrà un costo di partenza di circa 200 dollari, la variante più costosa potrebbe avere un prezzo di quasi 400 dollari, il più alto di sempre per qualsiasi modello Redmi Note mai visto.

Questo pone la variante più costosa, ovvero Redmi Note 11 Pro+ nel segmento di fascia media. E i jack per le cuffie sono davvero pochi in quel segmento di mercato. Il telefono è quindi un'ottima alternativa per gli audiofili che desiderano attenersi alle cuffie cablate ma desiderano anche specifiche interessanti.

E a proposito di specifiche tecniche, si dice che la serie Note 11 avrà un serio aggiornamento rispetto alla line-up Note 10. Si prevede che il modello di punta arrivi con un Mediatek Dimensity 920 sotto la scocca, che è un processore 5G di fascia medio-alta.

Tenete presente che nulla di tutto ciò è stato ancora confermato ufficialmente, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Ciò che è confermato fino ad ora è che la serie Redmi Note 11 sfoggerà display Samsung AMOLED con supporto ad alta frequenza di aggiornamento e avrà cornici strette. Inoltre, i telefoni saranno dotati di una tripla lente sulla back cover e di un fingerprint sul frame laterla.e

È stato anche rivelato che il vetro AG per il pannello posteriore sarà di serie in tutta la line-up.