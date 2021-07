Il rendering realizzato da New Concept ci permette di dare un primo sguardo a quello che sarà il design del futuro Redmi Note 11 Pro di casa Xiaomi.

Redmi Note 11 Pro: facciamo il punto

Mentre il rilascio del Redmi Note 11 Pro 5G è ancora lontano diversi mesi, è appena emerso online un nuovo concept render 3D dello smartphone che ci permette di avere un assaggio di quello che potrebbe essere il design del prodotto.

LetsGoDigital ha collaborato con il graphic designer Technizo Concept, che ha anche pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube ufficiale. In questo video, si osserva il rendering del concept del Note 11 Pro 5G realizzato dal gigante tecnologico cinese. Anteriormente, il dispositivo sembra essere abbastanza simile al suo predecessore, con uno shooter per selfie con foro di perforazione allineato al centro e un pannello circondato da cornici strette su tutti i lati. Tuttavia, la differenza tra Note 10 Pro e Note 11 Pro è evidente sul pannello posteriore.

Sul retro, il marchio “Redmi” insieme alla dicitura “5G” si può vedere posizionato verticalmente nella regione sinistra del pannello mentre anche il modulo della fotocamera è stato completeamente riprogettato. Il concept phone presenta una configurazione a tripla lente nell'angolo in alto a sinistra, con due snapper che sono dei grandi sensori di immagine; il terzo è più piccolo in confronto.

In altre parole, le prime due fotocamere potrebbero avere un sensore identico mentre la terza potrebbe essere un'ottica per gli scatti in bianco e nero/macro. Sebbene le specifiche esatte della fotocamera siano sconosciute al momento, è possibile che il terminale sia dotato di una lente da 200 megapixel realizzata da Samsung.

Tenete presente che questo è solo un render concept e al momento non c'è modo di dare uno sguardo ufficiale al dispositivo. Inoltre, il Redmi Note 11 Pro dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del prossimo anno, probabilmente nel mese di marzo 2022, quindi manca ancora un po' di tempo al suo annuncio ufficiale. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti su questo prossimo smartphone in arrivo.

