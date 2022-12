Redmi K60E: sarà un flagship killer e non un'ammiraglia premium

Dal sito di Geekbench scopriamo che il fantomatico Redmi K60E di cui abbiamo letto a lungo, sarà dotato di un inedito processore Snapdragon 870 di Qualcomm e non del Dimensity 8200 di MediaTek. Da un altro rapporto poi abbiamo letto che ci saranno tre modelli che faranno parte della serie K60 del sub brand di Xiaomi. Ci sarà il Redmi K60 standard, il K60 Pro e il più misterioso, il K60E. Si pensava che questa “E” indicava la dicitura “Extreme”, sottolineando le performance strepitose. Oggi capiamo che sarà un flagship killer e non un’ammiraglia senza eguali. A bordo avrà il SoC Dimensioni 8200 e non lo Snapdragon 8 Gen 2.

Redmi K60E: tutto quello che sappiamo ad oggi

Il device di Xiaomi avente numero di modello 22127RK46C sarà presto rilasciato in Cina come “Redmi K60E”; dal portale di benchmarking di Geekbench scopriamo che sarà alimentato da un processore octa-core di Qualcomm che sembra essere proprio lo Snapdragon 870.

Il sito menziona la presenza della memoria RAM da 12 GB e il software Android 13 a bordo. Ha ottenuto 961 punti nel single core di Geekbench5 e 3123 in quello multi-core. Non mancherà la ricarica rapida, addirittura da ben 120W. Fra le altre cose, apprendiamo che ha il nome in codice “Rembrandt“; non abbiamo altri dettagli in merito.

Nelle news correlate, il modello 22122RK93C (che ha nome in codice Socrates) sarà la versione basica del device; avrà skin MIUI 14 su Android 13, fast charge da 67W e processore Snapdragon 8 Gen 2.

Il modello Pro invece, ha il numero di modello 23013RK75C, il nome in codice Mondrian e sarà lanciato come Redmi k60 in Cina. Avrà uno schermo AMOLED con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. Qui troveremo lo Snapdragon 8+ Gen 1, Android 13 e skin MIUI 14 e fast charge via cavo da 67W; dovrebbe arrivare da noi come POCO F5.

