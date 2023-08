Redmi K60 Ultra si mostra online: sarà un top di gamma ASSURDO

Redmi K60 Ultra si mostra online sul portale di benchmarking Geekbench; il device, che sarà un top di gamma incredibile e che arriverà da noi con il moniker “Xiaomi 13T Pro” (secondo quanto affermano i rumors), sarà dotato di un processore MediaTek Dimensity 9200 Plus.

Sappiamo che il device sarà lanciato entro la fine di questo mese in Cina; è previsto un evento dedicato in terra natale ma al momento non conosciamo la data di lancio della variante internazionale. Tuttavia, nel corso dello show potremo fare la conoscenza di altri gadget di Xiaomi: Mix Fold3, Redmi Pad 2 e molti altri.

Redò K60 Ultra: tutto quello che sappiamo

Il Redmi K60 Ultra si mostra sul portale di Geekbench con il numero di modello 23078RKD5C. Dal sito scopriamo che presenterà un processore MediaTek che al momento è identificato con il nome in codice Corot e che ha una frequenza di clock massima di 3,35 GHz. Non di meno, disporrà di altri core ad alte prestazioni a 3,0 GHz e di quattro core per l’efficienza energetica a 2,0 GHz. Ergo, le caratteristiche di questa unità ci fanno capire che il chipset sarà l’ottimo Dimensity 9200+.

Dal sito apprendiamo anche che vanterà ben 12 o 16 GB di RAM, a seconda della versione, e che disporrà di Android 13 sotto la scocca. Su Geekbench ha ottenuto i punteggi di 1288 e 4121 nei test single e multi core. Per il resto sappiamo che avrà uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate di 144 Hz. Lo storage invece, sarà di 512 GB o di 1 TB. La batteria infine, avrà una capienza di 5000 o 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W. Arriverà in ciano o in nero.

Intanto, se desiderate un buon midrange del marchio cinese, vi consigliamo l’ottimo Redmi Note 12 a soli 189,90€ al posto di 279,90€; è in super sconto, non lasciatevelo sfuggire.

