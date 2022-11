Redmi K60: la serie includerà ben tre modelli

Finalmente sono trapelate online le specifiche tecniche della nuova line-up di fascia alta del sub brand di Xiaomi. La serie Redmi K60 è prossima al lancio e conterrà tre modelli esclusivi: il K60E, il K60 e il K60 Pro.

Sappiamo che il debutto è alle porte; al contrario della gamma K50, la nuova linea arriverà a dicembre ma non abbiamo ancora una data di debutto ufficiale. Dai leaks apprendiamo però, che ci saranno tre versioni e saranno tutte incredibili. Curiosamente, una recente indiscrezione suggerisce che il modello basico avrà un chip superiore a quello della variante Pro.

Redmi K60: facciamo il punto

L’insider del web Kacper Skrzypek ha appena condiviso su Twitter molti interessanti dettagli sulla serie in arrivo di Redmi. I tre modelli sono prossimi al lancio ma per il momento non ci sarà alcuna iterazione da gioco. Stando a quanto afferma il tipster poi, il modello vacilla che ha nome in codice “Socrates” disporrà dell’ultimo SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Al contrario, Skrzypek dichiara che la variante premium più costosa che si chiama “Mondrian” sul web, vanterà ancora la presenza del vecchio chip Snapdragon 8+ Gen 1. Sarà vero o si tratta di un errore?

Il K60E invece, che sarà il K60 Extreme, potrebbe avere il SoC Dimensity 8200 o addirittura il Dimensity 9200. Ha il nome in codice “Rembrandt”. Solo uno di questi, il Pro, supporterà la fast charge via cavo da 120W; gli altri due invece, l’avranno da 67W. Il lancio è alle porte, ma non aspettateli per il momento qui da noi. Dapprima li vedremo in Cina e solo dopo nel resto del mondo. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche.

Se volete acquistare il dispositivo più economico del mercato, sappiate che Redmi 9A è in super sconto su Amazon a soli 80,65€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.