Redmi K50S Pro: la nuova ammiraglia è stata avvistata online

Il nuovo Redmi K50S è appena stato avvistato online; il dispositivo sembra disporre del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm appena svelato. Il telefono ha fatto la sua comparsa presso l’ente cinese China MIIT. Questo suggerisce un debutto imminente, ma andiamo con ordine.

Due nuovi terminali Xiaomi hanno appena ottenuto il “via libera” dal CMIIT. Praticamente, uno di questi sarà lo Xiaomi Pad 6 e l’altro invece, un nuovo prodotto della gamma Redmi K50.

Redmi K50S: da noi avranno un altro nome

L’ente cinese ha approvato questi terminali che hanno i numeri di modello: 22081212C (L2) e 22081281AC (L81AC). Il sub brand Redmi potrebbe lanciare un nuovo K50S, ovvero un flagship con processore super performante di ultima generazione, ma anche il K50S Pro. Questi due telefoni potrebbero arrivare in Europa e nel resto del mondo come Xiaomi 12T e 12T Pro.

Dovremmo assitere anche al debutto di un’altra variante chiamata 12T Pro HyperCharge con fast charge cablata da 120W. Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Tuttavia, si scopre che l’iterazione base potrebbe presentare la nuova soluzione di punta di MediaTek, il Dimensity 9000+, mentre il 12T Pro dovrebbe avere il SoC Qualcomm. Stesso discorso sembra valere per le controparti Redmi.

Nelle notizie correlate, sappiamo che Lei Jun intende svelare a breve la prima ammiraglia della casa con ottiche Leica e chip SD8+ Gen 1: si chiamerà Xiaomi 12 Ultra e approderà in tutti i mercati internazionali. Dovrebbe essere in grado di superare tutti gli altri device del momento sul versante fotografico e potrebbe stabilire un nuovo record all’interno di DxOMark.

Sul misterioso foldable invece, non sappiamo nulla; l’azienda dovrebbe lanciare un nuovo pieghevole premium nei mesi a venire ma al momento le indiscrezioni sembrano essere sparite nel vuoto.

Se cercate oggi un flagship killer della compagnia asiatica vi consigliamo Xiaomi 12X a 495,00€.

